Урганту публично запретили возвращаться на ТВ

Урганту публично запретили возвращаться на ТВ
Иван Ургант. Фото: соцсети
Извинения артиста не дали положительного эффекта

Спустя два года после переформатирования российского телевидения Иван Ургант до сих пор остается без работы. Значительная часть развлекательных передач вернулась в эфир, но судьба шоу "Вечерний Ургант" до сих пор остается под вопросом.

Сам телеведущий несколько раз намекал, что предпринимает попытки, чтобы снова работать на "Первом канале". Во время выступления в Дубае он заявил, что давно старается извиниться, но его никто не слышит, а недавно указал, что "всем надо немножко оттаять". 

Несколько раз сотрудники "Вечернего Урганта" намекали, что скоро передача может вернуться в эфир. Однако дальше двусмысленных фото и постов дело так и не зашло. Недавно стало известно, что Урганту публично запретили возвращаться на ТВ.

Обозреватель "Царьграда" Андрей Перла заявил, что телеведущего нельзя причислить к изменникам – он просто боялся потерять то, что у него есть. Никаких призывов против родной страны он при этом не делал. 

Но в текущей ситуации политолог не видит причин, чтобы Урганта возвращали на телевидение, поскольку его мнение не совпадает с точкой зрения настоящих патриотов – а таким людям на федеральных каналах сейчас не место.

"В другое, мирное время к ним и претензий никаких быть не может, потому что не всем же быть героями, так не бывает", – подытожил обозреватель.

Ранее отец Урганта рассказал об упавших на безработного сына испытаниях.

Источник: Царьград
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей