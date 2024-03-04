Критик рассказал о планах Пугачевой заработать на россиянах из Израиля

Иных вариантов заработать у Примадонны сейчас нет

Размещение "старых новых песен" на стриминговых платформах открыл Алле Пугачевой способ начать зарабатывать на своем творчестве, считает продюсер Евгений Бабичев. Он напомнил, что певица лишилась доходов после того, как уехала из России.

Музыкальный критик указал, что загрузка сборника песен из Кремлевского концерта-2019 на цифровые площадки дала Алле Борисовне возможность подзаработать. Иные способы сейчас у нее попросту отсутствуют.

Парадокс и в том, что успех песен Пугачевой на стримингах и окажется ее мерилом популярности, так как статистика прослушиваний определяет чарты хитов, которые находятся вв плейлисте россиян.

Скорее всего, считает Бабичев, для 74-летней Пугачевой это станет вызовом. Так певица поймет, что она значит для аудитории – насколько оправданы слова, что она "до сих пор в сердцах" у слушателей, как писала некоторое время назад в социальных сетях, которых оставила далеко позади себя.

Бабичев также предположил, что Примадонна выпустит новый сборник к своему 75-летию, и случится это в ее день рождения, 15 апреля. Первый сборник, как мы писали ранее, был выпущен в начале марта.