Психолог объяснила подавленное состояние живущей в Израиле Пугачевой

Психолог рассказала о состоянии подавленной Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
После релокации у певицы начались проблемы

Cмонтированный в домашних условиях видеоклип Аллы Пугачевой на песню "Не беспокойся за меня" облетел социальные сети, вызвав широкое обсуждение. Поведение певицы прокомментировала психолог Александра Миллер, которая взяла на себя смелость проанализировать с профессиональной точки зрения "новую" Аллу Борисовну.

Концепция самой песни, считает психолог – обращение супруги к своему мужу, Максиму Галкину*, на которую та возлагает ответственность за свои действия и слова. Ему и предстоит защищать свою женщину, которая, в конце-концов, может побыть слабой, почувствовать защиту и каменную стену перед собой.

В "Не беспокойся за меня" Пугачева поет о крыльях за своей спиной и готовности жить "на бис", невзирая на трудности. Последних, между прочим, немало – сообщения о подавленном состоянии звезды берутся не на пустом месте. Можно вспомнить, что Пугачева покинула Россию и лишилась дома – возможно, даже карьеры в свои годы.

Психолог напомнила о наличии человеческого фактора. Никто не желает терять "насиженное место". Поэтому на чужбине человек может банально столкнуться с развитием хронических заболеваний. Возраст играет против Аллы – оттого и проблемы со здоровьем. А переезд со всеми его последствиями – то еще испытание.

"Мы видим уставшую и удрученную Пугачеву. Там был клип, а тут – реальность", – высказалась Миллер.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
По теме

Певец Юлиан сделал эмоциональное заявление об отъезде из России

Зал разразился овациями от его слов

Николай Басков публично высмеял SHAMAN при зрителях

Народный артист унизил патриота со сцены

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей