Михайлов рассказал, из-за чего "набил морду" Шнурову

Причиной разгоревшейся ссоры стало творчество

Певец Стас Михайлов в разговоре на одном из ютуб-каналов вспомнил, что стало причиной давнишнего конфликта, перешедшего в драку между ним и фронтменом коллектива "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Творчество этих двух знаменитостей кардинально отличается. Шнуров – едкий матершинник, Михайлов – томный романтик и шансонье. Однако поссорились они вовсе не из-за стиля творчества.

Оказалось, виной тому, что разразился скандал, стала оскорбительная манера Шнурова сочинять песни. Десять лет назад он в своем привычном язвительно-матерном стиле срифмовал имя исполнителя хита "Лучшая на свете", а затем оскорбительно спел о самом Михайлове и тогда еще живой, но уже онкобольной Жанной Фриске. Песня "Любит наш народ" была воспринята Стасом Михайловым как жестокая насмешка над ним и умирающей коллегой.



"И он спел песню "Стас Михайлов, Жанна Фриске, у народа, что-то там, две сосиски", – вспомнил исполнитель, заявив, что "дал по морде" обидчику.



На просьбу не повторять подобных выпадов Шнуров ответил отказом, и в итоге мужчины подрались.

Ранее мы писали о том, что сказал Стас Михайлов о некоторых коллегах по шоу-бизнесу, дружно сбежавших из России сразу же после начала СВО и поливающих покинутую родину грязью.



