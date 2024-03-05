Вот почему кофе всегда подают вместе с водой

Вот почему кофе всегда подают вместе с водой
Фото: Helmut Meyer zur Capellen/www.globallookpress.com
Каждый бариста знает причину возникновения этой традиции

Научные обоснования в необходимости выпивать стакан воды перед приемом пищи исчерпывающи. Однако многих при этом мучает вопрос: зачем же делать глоток воды до того, как вы выпили чашку кофе, и для чего выпивать целый стакан уже после употребления этого напитка? 

Профессиональные бариста уже давно знают ответ на этот вопрос, а потому всегда следуют этому правилу. Перед кофе необходимо освежить вкусовые рецепторы. Без воды здесь не обойтись. Иначе напитком не удастся насладиться в полной мере – вы попросту не "схватите" все вкусы.

Кофе сам по себе является сложносоставным напитком, состоящим из кофеина, полифенолов, таких как хлорогеновая кислота, а также дитерпенов, и таких алкалоидов, как теобромин. Кофеин нас бодрит, теобромин вызывает сонливость – то есть воздействие этого напитка на наш организм разноплановое.

Вода всегда предлагается из-за обезвоживающего эффекта. Из-за кофе мы теряем жидкость, что, кстати, крайне опасно в странах с жарким климатом. К тому же, кофеин в больших дозах провоцирует увеличение кровяного притока к почкам, подавляя усвоение натрия. А от излишков натрия организму необходимо избавляться.

Еще одна причина употребления воды с кофе – возможность насладиться ярким вкусом. Очищая рецепторы, мы можем больше почувствовать языком. 

Наконец. кофе из-за своего пигмента не самым лучшим образом воздействует на зубную эмаль. А вот после пары хороших глотков воды этот компонент сходит на нет.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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