С этими правилами ваш кофе станет идеальным

С этими правилами ваш кофе станет идеальным
Фото: freepik.com
Шесть секретов безупречной чашки кофе

Кофе – любимый напиток многих людей, особенно по утрам. Некоторые предпочитают кофемашины, куда сыплют зерна и получают на выходе чашку ароматного напитка. Другим нравится собственноручно смолоть зерна и сварить тут же любимый эспрессо или американо. Третьи покупают уже молотый порошок и варят его.

Секрет идеального кофе прост. Точнее, их шесть, этих секретов. У каждого свой фирменный рецепт напитка, в котором выверено все: вода, специи, марка зерен, способ помола и обжарки, время варки и так далее. Но есть незыблемые правила, которые не помешает знать всем кофеманам.

  • Во-первых, зерна должны быть качественными и храниться при комнатной температуре в закрытых герметичных контейнерах.
  • Во-вторых, покупайте качественные зерна, проверяя страну происхождения на пачке.
  • В-третьих, лучшие зерна – смолотые лично, и в идеале – непосредственно перед тем, как варить кофе.
  • В-четвертых, важна вода. Кофе требует качественной воды без примесей и хлора. Лучше использовать для него бутилированную или фильтрованную воду.
  • В-пятых: не перегревайте турку при варке, чтобы кофе не стал горьким.
  • Ну и, наконец, чистые кофемолка и турка – залог хорошего напитка без лишних привкусов.


Вкусного кофе вам по утрам!

Источник: Eatingwell ✓ Надежный источник
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