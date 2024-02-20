Капучино как в ресторане: готовим дома благородный напиток из растворимого кофе

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Капучино – кофейный напиток с молоком, для которого характерна пышная, нежная пенка. Выпить чашечку этого вкусного и ароматного кофе с утра перед уходом на работу, наверное, не отказался бы никто. Однако не всегда под рукой есть кофемашина, которая варит восхитительно-вкусный бодрящий эликсир, или турка и специальный капучинатор. Но существует рецепт, позволяющий приговить заветный кофе... из растворимого!
Кстати, сверху можно художественно насыпать корицы, нарисовав ею симпатичный листочек или сердечко – для красоты.
Приятного аппетита!
Ранее мы рассказывали, что ученые нашли связь между употреблением кофе и профилактикой рака. Оказывается,
употребление кофе несколько раз в сутки в разы снижает возможность летального исхода при наличии
некоторых видов онкологических заболеваний.
Артистка забрала с собой всю семью
Каждый шаг нашего президента сильно интересует Запад