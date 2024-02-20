Капучино как в ресторане: готовим дома благородный напиток из растворимого кофе

Оказывается, ароматный кофе с вкусной пенкой вполне реально приготовить без кофемашины

Капучино – кофейный напиток с молоком, для которого характерна пышная, нежная пенка. Выпить чашечку этого вкусного и ароматного кофе с утра перед уходом на работу, наверное, не отказался бы никто. Однако не всегда под рукой есть кофемашина, которая варит восхитительно-вкусный бодрящий эликсир, или турка и специальный капучинатор. Но существует рецепт, позволяющий приговить заветный кофе... из растворимого!



Ингредиенты:

Растворимый кофе – 2 ч л

Кипяток – 5 ч л

Сахар – 2 ч л

Молоко – 200 мл





Рецепт приготовления:

1. Кофе смешиваем с сахаром, заливаем кипятком.2. Измельчаем блендером или миксером в консистенцию плотной пенки3. В чашку кладем две ложки пенки и медленно заливаем ее, аккуратно помешивая, горячим молоком.4. Выкладываем остаток пенки сверху в чашку и с удовольствием пьем вкусный, ароматный, бодрящий утренний напиток.

Кстати, сверху можно художественно насыпать корицы, нарисовав ею симпатичный листочек или сердечко – для красоты.

Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали, что ученые нашли связь между употреблением кофе и профилактикой рака. Оказывается, употребление кофе несколько раз в сутки в разы снижает возможность летального исхода при наличии некоторых видов онкологических заболеваний.

