Два секретных ингредиента - и растворимый кофе станет шедевром вкуса

Невероятно, но маленькие хитрости реально меняют вкус кофе к лучшему

Немногие любят признаваться, что пьют растворимый кофе. Это считается моветоном среди гурманов. Но если приготовить "фу, это не кофе" с двумя секретными ингредиентами, ни один гурман не отличит его от свежесваренного напитка в лучшей кофейне города.

Две небольшие хитрости изменят вкус кофе в лучшую сторону. Для начала попробуйте поварить кофе. Да, растворимый. Одна порция требует по две чайные ложки порошка и много воды. Варить нужно на маленьком нагреве (или огне, если речь о газовой плите) до момента закипания. А дальше смело разливайте напиток в чашки и честно удивляйтесь, почему вкус стал настолько благородным и глубоким.

Вторая хитрость удивит: кофе можно смешать... с чаем. Понятно, на первый взгляд несколько нелогично выглядит, но это стоит попробовать. Для начала нужно заварить жасминовый чай – не очень крепкий. А после аккуратно добавьте его в кофе, залив ароматный порошок, как обычным кипятком. Такого вкусного кофе вы точно не пили. И поверьте, он ничем не хуже сваренного в кофемашине. Так что гурманы будут посрамлены, отведав его.



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