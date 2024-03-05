Агата Муцениеце снялась топлес на девичнике с подругой

Фото обнаженной Муцениеце попало в Сеть
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка позировала в одних трусах

Известная российская актриса Агата Муцениеце в последнее время создает инфоповоды на ровном месте. В этот раз она шокировала общественность откровенным снимком. Вместе со своей подругой и коллегой Натальей Земцовой она отдыхала в спа-центре. После очередной процедуры девушки решили не обременять себя одеждой и сфотографировались в том, в чем были. И кроме трусов на них ничего не оказалось.

Впрочем, селебрити предусмотрительно прикрыли голую грудь руками, однако это не сильно помогло. Снимок получился весьма пикантным. 

"2,5 часа нас массировали, мазали скрабами, купали в джакузи, мы прямо помолодели", – объяснили актрисы, что побудило их поделиться таким контентом. 

Фото: Соцсети

Подруги рассказали, что таким образом они решили отметить юбилей Агаты. Артистке исполнилось 35 лет еще 1 марта, но отпраздновала она его только сегодня. Звезда "Закрытой школы" призналась, что не хотела пышного праздника и салютов в свою честь, поэтому решила скромно провести этот день в руках специалистов оздоровительного центра. 

После публикации фото многие не смогли не отметить прекрасную физическую форму Агаты Муцениеце. Актриса рассказывала, что много работает в спортзале и следит за питанием, чтобы иметь такое тело. Ранее она сообщала, что наконец-то смогла добиться своего идеального веса — 54 килограмма при росте 172 сантиметра. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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