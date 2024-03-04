Прилучный впервые отреагировал на публичные выпады Муцениеце

Прилучный впервые отреагировал на публичные выпады Муцениеце
Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
До сих пор актер дистанцировался от конфликта между своими женами

Накануне 8 марта один из секс-символов российского кино Павел Прилучный рассказал о своей личной жизни и проблемах в ней. Впервые он отреагировал на выпады своей бывшей жены, хотя до сих пор сохранял молчание, не вмешиваясь в конфликт своих женщин.

Прилучный признался, что тяжело переживал развод с Агатой Муцениеце, когда они расстались после нескольких лет брака. Однако актер осознает, что в разладе виновны обе стороны, хотя и не обвиняет Агату в том, что их брак рухнул.

"Я никогда не смогу сказать плохо о матери своих детей, это неправильно", – считает актер.

Несмотря на многочисленные суды, бывшие супруги сохранили, по словам Прилучного, "отличные отношения" и он рад, что у экс-жены все складывается. Сам он тоже счастлив в личной жизни, ведь в жизни популярного артиста появилась новая любовь, подарившая ему сына.

У них совпадают взгляды на многое, а главное – на семью, потому что оба выросли в консервативных семьях. Одинаковые приоритеты, ценности и схожие взгляды делают эту семью гармоничной. Зепюр Брутян занята домашними делами и ребенком, Прилучный зарабатывает деньги. Несмотря на загруженность работой, актер находит время пригласить собственную жену на свидания.

Однако и бывшую свою семью он не забыл, как и детей от Агаты. Регулярно берет их к себе, общается, забирает с собой в поездки. К счастью, Зепюр Брутян смогла найти общий язык с детьми мужа. А Агата Муцениеце не мешает экс-мужу общаться с детьми, а им – ездить в новый дом отца.

Ранее мы писали, что конфликт жен Павла Прилучного стал прилюдным и пользователи Сети разделились на три лагеря в этой ситуации.

Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
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