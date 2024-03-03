Пользователи Сети активно перемывают косточки обеим женам Прилучного

Конфликт Агаты Муцениеце и Зепюр Брутян вышел на публичный уровень

Жены Павла Прилучного, бывшая и нынешняя не ладили изначально. Но теперь их конфликт начался прилюдно и вышел в Сеть. Агата Муцениеце после развода не давала жить спокойно ни бывшему, ни его новой жене. То выписывала из квартиры, то требовала алиментов, то снова алиментов, но больше размером.

Теперь она придралась к тому, что Павел Прилучный якобы не разрешает детям брать домой свои подарки. На звездную чету тут же обрушилась волна негатива, и Зепюр Брутян ответила видео, где дети ее мужа рассказвыают, что никто не запрещает им брать с собой подарки. Брутян огрызнулась на Муцениеце, обвиняя в использовании детей в целях пиара. Экс-жена Прилучного не смолчала.

Пользователи Сети разделились на три части. Большая часть уверена, что виновата Зепюр. Ей советовали не лезть к чужим отпрыскам и не попрекать подарками, предположили, что актриса ненавидит чужих детей и ревнует мужа к бывшей. Некоторые и вовсе грубо послали молодую мать менять подгузник сыну и не трогать детей Агаты.

Впрочем, защитники нашлись и у Зепюр Брутян, считающие, что Агата достала соперницу и та просто не выдержала. Некоторые написали, что Агата и Павел отвратительны оба и только Зепюр – светлое пятно в этой истории.

Третий лагерь считает, что виноваты в конфликте все его участники.

"Две змеи шипят друг на друга, детей туда приплели, а Прилучный мог бы разобраться с ними!

Нашлись и относительно благоразумные предположения о том, что посторонним сложно понять, кто в этой ситуации искренен, а кто лжет, но в том, что позор на всю страну – не очень умное поведение, согласны многие.

Пока же подписчики обеих актрис с любопытством ждут, к чему придет конфликтная ситуация и чем закончится битва двух женщин Павла Прилучного.

Ранее мы писали, что Агата Муцениеце призналась: алименты она требует, чтобы обеспечить детям жилье.

