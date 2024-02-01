Безруков заступился за словившего звезду Кологривова

Народный артист уверен, что актер "Слово пацана" обладает талантом

За скандально известного Никиту Кологривова решил заступиться актер Сергей Безруков. Они вместе трудились над последним проектом "В августе сорок четвертого", и народный артист РФ смог разглядеть в молодом коллеге настоящий талант. Звезда сериала "Бригада" считает, что новая роль в фильме, который выйдет на экраны не раньше 2025 года, наиболее интересная в карьере Никиты.

"Он там необычный, это его серьезная работа, и его образ Таманцева, конечно, впечатляет", – рассказал о своем коллеге народный артист РФ.

Кологривов стал невероятно популярным из-за успеха в сериале, который наделал много шума в конце прошлого года. Актера, сыгравшего в "Слово пацана" начали звать в различные программы, где тот не стеснялся и с энтузиазмом критиковал своих коллег. Так, артист уверяет, что не видит ничего выдающегося в работах великого Смоктуновского. И вообще, по мнению Кологривова, в кино должны сниматься только профессиональные актеры, получившие образование, а многие прославились незаслуженно. После этого Никиту обвинили в звездной болезни.

Недавно Виктория Цыганова ответила охамевшему Кологривому и заявила, что он таким образом пытается заработать популярность.