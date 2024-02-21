Цискаридзе вступился за угодившего в скандал Кологривого из "Слова пацана"

Каждый имеет право на свое мнение, напомнил балетмейстер

Звезда "Слова пацана" Никита Кологривый имеет полное право на выражение собственной точки зрения, считает народный артист России Николай Цискаридзе, комментируя скандальные высказывания Кологривого.

Прославленный артист балета напомнил, что 29-летний артист – гражданин своей страны и честный налогоплательщик. Что касается его изречений – люди сами вправе соглашаться или не соглашаться с позицией медийной личности.

В прежние времена, указывает балетмейстер, артисты могли позволить себе высказывания на те или иные темы, лишь достигнув определенного статуса – то есть когда становились именитыми. Сейчас же подобных ограничений нет, отмечает "Пятый канал".

"Не нравится – не слушайте! Если выслушиваете человека до конца, то зачем потом обвиняете его?" – рассудил Николай Максимович.

Напомним, Кологривый успел проехаться и по своим коллегам из "Слова пацана" – заявил, что, в отличие от того же Олега Янковского, лучше знает о том, что такое улица, так как вырос в окружении, которое показано в сериале. Раскритиковал Сашу Бортич, заявив, что та оказалась на экранах лишь благодаря своей внешности, а также усомнился в авторитете таких мастодонтов, как Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский, объявив, что считает их совершенно неинтересными актерами.