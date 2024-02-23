Бузовой врезали по лицу на публике: разбита губа

Инцидент произошел на концерте, однако певица нашла силы доработать до конца

Думая о концерте, обычно люди испытывают положительные эмоции. Перед глазами встает образ любимого артиста или группы, музыка, софиты, фотографии и так далее. Однако не всегда выступление проходит гладко и без инцидентов. Так, Ольгу Бузову едва не покалечили прямо на сцене.

Певица выступала в Дубае, когда во время исполнения ею одной из самых популярных песен на сцену к любимой артистке прорвался не то нетрезвый, не то просто разошедшийся от эмоций фанат и попытался вырвать микрофон из рук.

Опешившая артистка попыталась удержать инструмент, возникла перепалка и в ходе быстрого спора поклонник разошелся и разбил Ольге губу. Казалось бы, продолжать петь после такого невозможно. Но Бузова – профессионал и не могла позволить себе сорвать концерт. Поэтому она чудовищным усилием воли собралась и продолжила петь, не желая подводить тех, кто пришел на ее концерт.

Ради многочисленных зрителей, многие из которых впервые видели певицу живьем, Бузова сконцентрировалась и провела программу до конца, не показывая настоящих эмоций, словно инцидента и не было.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова и Дмитрий Дибров, ставшие напарниками по проекту "Это нормально", побывали в гостях у Павла Воли на его шоу.

