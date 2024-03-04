Ксения Собчак заявила, что заплакала из-за новой песни Аллы Пугачевой

Новый "манифест" Пугачевой заставил Собчак пустить слезу
Ксения Собчак. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая эмоционально отреагировала на заявление певицы

Накануне, 3 марта, бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева порадовала публику выходом новой песни. Это первое музыкальное высказывание певицы за долгие годы. На своего рода "манифест" Пугачевой эмоционально отреагировала телеведущая Ксения Собчак.

Новая песня беглой знаменитости называется "Не беспокойся за меня". В композиции артистка объявляет, что готова к любой судьбе. Также Алла Борисовна признается, что не хочет менять свою жизнь, даже если душа в крови. Таким образом артистка, судя по всему, объявила публике, что не собирается сожалеть по поводу принятых решений и сделанных заявлений.

Ксения Собчак не могла пройти мимо такого инфоповода и прокомментировала новую композицию беглой знаменитости. Телеведущая призналась, что в восторге от песни. Более того, композиция настолько поразила "блондинку в шоколаде" и тронула ее за живое, что та даже разрыдалась.

"Прекрасная песня. Слезы на глазах", – признается знаменитость в социальных сетях.



Напомним, ранее на музыкальные площадки выпустили новый альбом Аллы Пугачевой. Впрочем, новинка от Аллы Борисовны оказалась всего лишь сборником записей старых композиций, исполненных на большом концерте в Кремле в 2019-м году.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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