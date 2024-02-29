В песне Пугачевой нашли предсказание ее ближайшего будущего

Композицию "Я тебя поцеловала" Примадонна спела больше 30 лет назад

34 года назад Алла Пугачева сама написала песню "Я тебя поцеловала", которую теперь считают пророческой. Подписчики в блоге певицы высказались, что хит в наши дни звучит, как предсказание дальнейшей судьбы самой исполнительницы. В песне Алла Пугачева произносит слова "я ведь тоже плохо кончу".

"Похоже, предсказание сбывается. Она же сама спела "Я ведь тоже плохо кончу, будет клином свет в окошке, перед смертью злобно корчась, как ободранная кошка"", — написала под снимком Примадонны одна из ее подписчиц.

Не смогли удержаться от язвительных комментариев и другие подписчики Аллы Пугачевой. Под последними фотографиями исполнительницы ее называли "старухой с оскалом". Многие обвинили знаменитость в неискренности и постановочных снимках, на которых она изображает счастье. Один комментатор и вовсе написал, что от кадров Аллы Борисовны "пахнет землей", намекая на возраст 74-летней артистки.

К слову, поклонники Пугачевой не первый раз находят послания в ее песнях. До этого пророческой посчитали композицию "Без меня". По мнению фанатов, исполнив этот хит 40 лет назад, артистка "накаркала" себе жизнь в эмиграции.

Ранее сообщалось, что Пугачева шокировала автора своих песен, композитор не ожидал такого от певицы.