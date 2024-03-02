Гребенщиков назвал работу с Пугачевой "психологическим испытанием"

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Примадонна в отношении воспитанников проявляла сильную жесткость и всегда ругала за ошибки. Тем не менее, вспоминает экс– продюсер детской школы певицы Михаил Гребенщиков, мудрости и справедливости ей было не занимать. Однако сотрудничество с Аллой Борисовной было сильным "психологическим испытанием", которым, однако, певец гордится.
Выпускник первой "Фабрики звезд" с теплотой вспоминает дни работы с Примадонной. Та могла ругать так страшно, что любой артист чувствовал себя нашкодившим подростком. В рабочих моментах певица выкатывала претензии, обращая внимание на множество мелочей. Впрочем, Михаил только радовался такому подходу со стороны наставницы, которая явно с душой подходила к делу.
"Было лестно, что на меня она ругается, – высказался Гребенщиков.
Михаил до сих пор горд сотрудничеством с Примадонной, которая могла ему набрать по абсолютно любому рабочему вопросу.
Гребенщиков проработал в детской школе Аллы Борисовны пять лет – вплоть до 2018 года. Попал на работу по приглашению Ирсон Кудиковой, находившейся в тот момент в хороших дружеских отношениях с Примадонной. А причиной ухода сам Михаил называет богатых родителей учеников, которые, со слов самого певца, не пожелали его видеть, "вогнав топор в спину" – обвиняли в пьянстве и неподобающем поведении.
Кстати, буквально недавно Алла выпустила новый альбом, который, однако, оказался сборником из уже давно выпущенных песен.
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