"Фабрикантка" лишила Аллу Пугачеву всего

"Фабрикантка" лишила Аллу Пугачеву всего
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Примадонна уехала из страны, оставив совместный бизнес выпускнице проекта

Вынужденная срочно уехать из страны Алла Пугачева в спешном порядке завершала свои дела в России и передавала бизнес тем, с кем вела его.

"Фабрика звезд" была одним из крутейших телешоу российского телевидения в начале двухтысячных. И, конечно, обойтись без Пугачевой не могла. Именно из "Фабрики" вышло много ярких звезд, которые и сегодня на слуху. Но некоторым дорогу в шоу-бизнес закрывала сама примадонна, о чем много писали в Сети.

Те, кто пользовался симпатией Аллы Борисовны, имели куда большие шансы пробиться на эстраду, чем те, кого она невзлюбила. Так, певица Лерика отметила, что Алла откровенно глушила ее саму из-за несогласия по финансовым вопросам.

Совсем иные отношения с Пугачевой удалось выстроить другой фабрикантке, Ирсон Кудиковой, которую примадонна опекала, помогала в подготовке конкурсных номеров и всячески баловала. Но на этом фавор не закончился: позже Пугачева взяла Кудикову в общий бизнес, оказавшийся довольно прибыльным: денежки в карман Пугачевой капали до самого побега в Израиль.

"Алла Борисовна уехала и все осталось у меня. У нас была школа детского творческого развития", – призналась Ирсон.

Ранее мы писали, что адвокат Алешин назвал последний альбом Пугачевой прощальным.

Источник: Youtube-канал "Яна Чурикова" ✓ Надежный источник
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