Муцениеце потребовала треть зарплаты у Прилучного

Муцениеце потребовала треть зарплаты у Прилучного
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Соглашение по алиментам перестало устраивать бывшую жену Прилучного, и она снова подала в суд

Для тех, кто соскучился по звездным разборкам, хорошая новость: Агата Муцениеце снова вышла на тропу войны и второй раз потребовала присудить ей треть получаемых Павлом Прилучным денег. Декабрьское мирное соглашение, заключенное между бывшими супругами, недовольная артистка разорвала.

Возмущенная мать двоих детей указала, что доходов на сына и дочь от отца имеет каких-то 100 тысяч рублей, тогда как их папа в месяц способен заработать по несколько миллионов. Вновь посчитав финансы, Муцениеце отправилась в суд с тем же требованием о трети дохода в пользу детей.

Напомним, четыре года идет война звездной пары – то за квартиру, из которой Агата выписала экс-супруга, то по поводу алиментов. Война началась не сразу после получения свидетельства о разводе, зато зарево пожара взметнулось высоко.

Вроде бы тема алиментов была закрыта: Прилучный обязался платить содержание на отпрысков в размере ста тысяч. Однако матери детей оказалось мало: она заявила, что расходы на сына и дочь превышают сумму алиментов. И то верно, одна только школа на двоих стоит больше полутора миллионов в год.

Одним словом, мир эту пару по-прежнему не берет, и начавшаяся война продолжается. А поскольку договориться супруги так и не могут, посредником в переговорах традиционно выступает суд.

Ранее мы писали, что Агата Муцениеце рассталась с возлюбленным-миллиардером.

Источник: Телеграм-канал "Mash" ✓ Надежный источник
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