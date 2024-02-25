Муцениеце обвинила Брутян в использовании своих детей

Муцениеце обвинила Брутян в использовании своих детей
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Актриса считает, что новая жена ее бывшего откровенно лжет

Звездная "Санта-Барбара" продолжается. Агата Муцениеце не устает прилюдно скандалить с экс-супругом и его новой женой. Недавно она объявила, что Павел Прилучный не позволяет сыну и дочери забирать в дом матери то, что покупает для них.

Зепюр Брутян в своем блоге выложила опровержения. Она запостила видео, где дети говорят, что забирали подаренное домой. Кроме того, Брутян показала технику, уточнив, что Мия и Тимофей сами выбирают, что с ней делать. Муцениеце не успокоилась и тут же ответила, обвинив соперницу в использовании детей для контента.

"Предлагаю их в новой одежде отправить,  подготовить контент", – едко отреагировала она.

Еще недавно Муцениеце заверяла, что со дня женитьбы экс-мужа она не разговаривает с ним. Сам Прилучный тоже не горит желанием контактировать с бывшей и, по ее словам, даже не берет на себя труд предупредить, когда собирается взять детей в поездку.

На страницах Брутян и Прилучного нередко выкладываются фотографии, на которых они вместе с детьми Агаты. Прилучный не игнорирует старших наследников, проводя с ними немало времени и не экономя на развлечениях.

Агата Муцениеце утверждает, что при этом Павел не желает, чтобы она знала, сколько финансов расходует ее бывший и поэтому не намерен давать ей доступ к детским тратам.

Ранее мы писали, что жена Никиты Кологривого отреагировала на слухи о романе мужа с Агатой Муцениеце.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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