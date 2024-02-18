Психолог рассказала о последствиях развода Прилучного и Муцениеце для их детей

Специалист считает, что размолвки в семье пагубно влияют на сына и дочь звездных супругов

Суды и разбирательства по делу о разводе Агаты Муцениеце и Павла Прилучного тянутся уже который год. Супруги то находят компромисс, то снова идут друг на друга с "войной". Так, недавно стало известно, что артистка в очередной раз подала иск на отца своих детей. Психолог Валерия Литвинцева считает, что в этом конфликте в первую очередь страдают сын и дочь звезд.

По словам специалиста, дети артистов поневоле оказались между двух огней. Пока родители пытаются посильнее друг другу насолить, малыши могут испытывать страх, тревожность и чувствовать вину. Все это перерастет в другие, более серьезные проблемы, подчеркнула эксперт.

"Это может привести к тому, что ребенок будет чувствовать себя небезопасно не только внутри семьи, но и вне ее. Это способно развить страх перед конфликтами, замкнутость, недоверие к другим людям", – поделилась мнением психолог.

В этот сложный период детям Прилучного и Муцениеце необходима опора на стабильного взрослого. Если им будет не с кем поделиться своими страхами и переживаниями, то впоследствии это отразится на учебе и отношениях с другими детьми, предупредила Валерия. Она уверена, что в приоритете у обоих родителей сейчас должно быть состояние сына и дочери, а не желание "оторвать" кусок побольше от оппонента.

Ранее стало известно, что Муцениеце потребовала у Прилучного треть доходов.