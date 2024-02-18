Психолог рассказала о последствиях развода Прилучного и Муцениеце для их детей

Психолог рассказала о последствиях развода Прилучного и Муцениеце для их детей
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Специалист считает, что размолвки в семье пагубно влияют на сына и дочь звездных супругов

Суды и разбирательства по делу о разводе Агаты Муцениеце и Павла Прилучного тянутся уже который год. Супруги то находят компромисс, то снова идут друг на друга с "войной". Так, недавно стало известно, что артистка в очередной раз подала иск на отца своих детей. Психолог Валерия Литвинцева считает, что в этом конфликте в первую очередь страдают сын и дочь звезд. 

По словам специалиста, дети артистов поневоле оказались между двух огней. Пока родители пытаются посильнее друг другу насолить, малыши могут испытывать страх, тревожность и чувствовать вину. Все это перерастет в другие, более серьезные проблемы, подчеркнула эксперт. 

"Это может привести к тому, что ребенок будет чувствовать себя небезопасно не только внутри семьи, но и вне ее. Это способно развить страх перед конфликтами, замкнутость, недоверие к другим людям", – поделилась мнением психолог. 

В этот сложный период детям Прилучного и Муцениеце необходима опора на стабильного взрослого. Если им будет не с кем поделиться своими страхами и переживаниями, то впоследствии это отразится на учебе и отношениях с другими детьми, предупредила Валерия. Она уверена, что в приоритете у обоих родителей сейчас должно быть состояние сына и дочери, а не желание "оторвать" кусок побольше от оппонента. 

Ранее стало известно, что Муцениеце потребовала у Прилучного треть доходов. 

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей