Вернувшаяся в Россию Asti выставила огромные требования для выхода на сцену

Райдер у певицы нескромный

Анна Асти прилетела в Россию после длительного отсутствия, которое многие связывают с "голой вечеринкой". Как выяснили журналисты, исполнительница уже находится в Москве, готовясь к корпоративам.

В январе звезда покинула вместе с супругом Россию. Тогда же стало известно об отмене новогодних корпоративов, что ударило по зарплате Asti. Та понизила гонорар с 10 до 7 миллионов рублей. Райдер у певицы – билеты бизнес-класса в первом ряду, люксовый номер в отеле самого высокого уровня (обязательно с видом на тишину и площадью минимум в 80 квадратов).

На этом не все: Анна требует от организатора в номер кофемашину, массу сладостей с травяным чаем и швейцарским шоколадом. Перемещения – только на "Мерседесе" Maybach или V-класса с тонировкой, внимательнейшим водителем, который будет исполнять все просьбы звезды.

За посторонних людей на площадке при подготовке на сцене Асти будет требовать с организатора 100 тыс. рублей за каждого лишнего. В довесок звезде требуется охрана из десяти человек. Снимать видео и делать фото можно исключительно по согласованию. А вот сделать это во время самой подготовки на сцене очень дорого – певица "штрафует" на миллион рублей. И это еще не полный список требований.