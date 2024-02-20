Анна Asti выступит в суде после иска на 600 тысяч рублей

С украинской певицы требуют деньги

Анна Асти столкнулась с новыми проблемами: на исполнительницу подали в суд. Истец требует с украинской звезды, выступающей в России, 612 тыс. рублей. Пока что сама виновница торжества, пишут в социальных сетях, находится за пределами России, которую покинула после массовых отмен, постигших селебрити из-за "голой вечеринки".

Истец – компания "Неформат", владеющая правами на известные клипы Тату "Я сошла с ума" и "Нас не догонят". Кстати, еще четыре года назад, отмечает "Светский хроник", эта же компания судилась с Первым каналом, когда на ток-шоу их видео было использовано в эфире без разрешения владельца.

Ответчик – лейбл "Феникс", наполовину принадлежащий самой Асти. Неизвестно, что стало на этот раз причиной подачи искового заявления. Впрочем, отмечает источник, нельзя исключать, что певица провинилась так же, как в свое время продюсеры "Пусть говорят".



Сама Анна еще не давала на этот счет никаких комментариев. У лейбла певицы в прошлом имелась солидная налоговая задолженность на 7 миллионов рублей, которая впоследствии погашена.