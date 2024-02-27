Продюсер рассказал о причинах срыва тура Анны Asti по российским городам

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Музыкальный критик Павел Рудченко отреагировал на новость о массовой отмене выступлений Анны Asti в городах страны, которую журналисты связывают с ее участием на вечеринке оголенных селебрити. Однако продюсер полагает, что на этот раз неизвестные интересанты искусственно подогревают интерес к исполнительнице.
Рудченко полагает, что эта же схема работает в принципе со всеми материалами, которые освещают историю с "голой вечеринкой" и тиражируют информацию с последствиями для главных виновников торжества. Нельзя, впрочем, отрицать, что россиянам эта тема изрядно приелась. А потому в истории с Анной Asti можно рассматривать попытку авторов подогреть интерес аудитории к певице.
"Также на ней могут наживаться конкуренты. Подобные ситуации кажутся уже нездоровыми, – высказался Рудченко.
Ранее в медиа утверждали, что выступления исполнительницы успели отменить в нескольких городах РФ.
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