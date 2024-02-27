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Гастроли по России, запланированные певицей Анной Asti, оказались на грани срыва. Выступления исполнительницы хита "Царица" отменяют одно за другим.
Певице не спеть уже в Краснодаре, Саратове, Нижнем Новгороде. Не исключено, что и в других городах произойдет то же самое. По крайней мере, поклонники творчества украинской певицы кинулись в кассы, чтобы сдать билеты. Причем это происходит даже в тех городах, где не звучала информация, что певицы в этот город не приедет.
Как известно, сложности в творчестве и с концертной деятельностью у Анны Asti начались после ее участия в "голой вечеринке", которая состоялась в конце декабря в столичном клубе "Мутабор". Скандальная тусовка вызвала волну возмущения у общественности, негодовавшей по поводу разнузданного поведения артистов. Кто-то из звезд быстро покаялся и вернул себе телеэфиры, а некоторые до сих пор разгребают неприятности по поводу отмен корпоративов и концертов.
Так, Анна Asti потеряла 13 миллионов рублей, потому что в новогоднем корпоративе ей участвовать не дали. После него артистка покинула страну вместе с супругом.
Ранее мы писали, что на Анну
Asti
подали в суд, требуя с нее 612 тыс. рублей.
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