Mash: концерты Анны Асти срываются по всей России

Концерты Анны Асти срываются по всей стране: в чем причина
Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Похоже, последствия "голой вечеринки" еще долго будут аукаться ее участникам

Гастроли по России, запланированные певицей Анной Asti, оказались на грани срыва. Выступления исполнительницы хита "Царица" отменяют одно за другим.

Певице не спеть уже в Краснодаре, Саратове, Нижнем Новгороде. Не исключено, что и в других городах произойдет то же самое. По крайней мере, поклонники творчества украинской певицы кинулись в кассы, чтобы сдать билеты. Причем это происходит даже в тех городах, где не звучала информация, что певицы в этот город не приедет.

Как известно, сложности в творчестве и с концертной деятельностью у Анны Asti начались после ее участия в "голой вечеринке", которая состоялась в конце декабря в столичном клубе "Мутабор". Скандальная тусовка вызвала волну возмущения у общественности, негодовавшей по поводу разнузданного поведения артистов. Кто-то из звезд быстро покаялся и вернул себе телеэфиры, а некоторые до сих пор разгребают неприятности по поводу отмен корпоративов и концертов.

Так, Анна Asti потеряла 13 миллионов рублей, потому что в новогоднем корпоративе ей участвовать не дали. После него артистка покинула страну вместе с супругом.

Ранее мы писали, что на Анну Asti подали в суд, требуя с нее 612 тыс. рублей.

Источник: Телеграм-канал "Mash" ✓ Надежный источник
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