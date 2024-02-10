Вслед за Киркоровым: Ревва получил новую работу на ТВ

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Руководители федеральных каналов выждали время после нескольких скандалов в конце прошлого года и вернули на ТВ оскандалившихся артистов. В частности стало известно, что на экранах снова появится Филипп Киркоров, а вслед за ним дали работу на телевидении и Александру Ревве.
Канал НТВ сообщил, что весной ожидается премьера нового шоу "Звезды". В юмористическом проекте члены жюри будут определять, кто из представителей российской медийной сферы являются самым смешным. Судить все будут Сергей Жуков, Гарик Харламов, Жора Крыжовников, Артемий Лебедев, а также Валя Карнавал.
Среди участников заявлены Ревва, Волочкова, Джигурда, Киркоров, Мигель, Кудрявцева, Шаляпин, Джиган и Маликов. Учить их юмору будут популярные КВНщики и комики с телеканала ТНТ.
Победители проекта получат 20 млн рублей, но, как уверяют продюсеры, значительную часть призового фонда направят на благотворительность.
Ранее стало известно о возвращении Александра Реввы в Москву. До этого юморист вместе с семьей уезжал за границу на отдых.
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