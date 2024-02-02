Когда Михаил Ефремов выйдет из тюрьмы: у артиста появился шанс

У актера есть возможность освободиться по УДО

Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП, в результате которого погиб человек. С 2020 года актер находится в ИК №4 Белгородской области. Стало известно, что уже в марте артист сможет попросить освободить его условно-досрочно. Если просьбу Ефремова удовлетворят, актер может оказаться на свободе уже через пару месяцев.

Шансы выйти по УДО у Ефремова достаточно высокие, подтвердил и адвокат Сергей Жорин. Он считает, что артист полностью осознал свою вину, исправился и готов снова быть частью общества, передает слова юриста интернет-издание "Подмосковье сегодня".

На то, что Михаил Ефремов скоро сможет вернуться к семье, надеются и его друзья. Так, Иван Охлобыстин, который навещал коллегу в колонии, сказал, что не стоит ждать от актера комедийных ролей после освобождения. Ведь выйдет на свободу совсем другой Ефремов.

"Конечно, человека не воскресишь, но хороший театральный режиссер и актер лишним не бывает", — поделился своими рассуждениями Охлобыстин.

Напомним, за ДТП со смертельным исходом, которое артист совершил, будучи сильно пьяным, Михаилу Ефремову назначили тюремное заключение сроком на 7,5 лет. Наказание актер отбывает с июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что на голову осужденному Ефремову обрушилась новая напасть.