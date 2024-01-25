Лолите грозит нищета: концерты отменяются раз за разом

Лолите грозит нищета: концерты отменяются раз за разом
Лолита. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Все 10 концертов Лолиты Милявской по Подмосковью отменены

"Голая вечеринка" вышла боком не только Филиппу Киркорову. "Под замес" возмущения и осуждения попала и певица Лолита Милявская. Ей прилетело не слабее – точно так же вылетела из новогодних эфиров и получила кучу отмен выступлений. Надежда на то, что в течение января шумиха утихнет, не подтвердилась. Лолите грозит нищета: концерты отменяются раз за разом, в этот раз – в Подмосковье. Певица теряет миллионы.

Подмосковные площадки в Чехове, Люберцах, Раменском и других городах Московской области уже выложили на своих интернет-страницах сообщение о том, что мероприятия не состоятся. А ведь это может быть еще не все. Милявская планировала юбилейный тур по России. Но в Новосибирске и Омске уже не будет концертов. Гарантировать, что выступления не отменят и в других регионах, ни Лолита, ни кто бы то ни было еще дать не могут.

Напомним, недавно Лолита заявляла о появившемся равнодушии по отношению к шоу-бизнесу и переадресовала вопросы о вероятности отмены концертов к организаторам и владельцам площадок, которые предпочли не рисковать на фоне шумихи, поднявшейся после вечеринки Ивлеевой. Сама же певица решила использовать выпавшую паузу в работе для домашних дел и побыть домохозяйкой.

Ранее мы писали, что Валерий Леонтьев открестился от дружбы с Лолитой и не собирается помогать ей с гастролями в Америке.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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