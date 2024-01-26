Актера из "Слова пацана" объявили врагом Украины

Актера из "Слова пацана" объявили врагом Украины
Никита Кологривый. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
В Киеве назвали причину

29-летний Никита Кологривый, успевший за какие-то пару интервью произнести чуть ли не самое большое количество резонансных заявлений и осуждений в адрес коллег, угодил в скандал на Украине. Оказывается, артиста внесли в базу украинского "Миротворца".

Киев даже потрудился назвать причину такого решения: местные власти обвиняют звезду "Слова пацана. Кровь на асфальте" в покушении на государственный суверенитет. Поводом стала не поддержка российской армии с военнослужащими в зоне боевых действий, а роль с сериале "Черная весна", посвященный событиям в Крыму в 2014 году.

Сам артист не давал на этот счет никаких комментариев. 

Ранее Никита нарвался на критику Леонида Ярмольника, который грубо отреагировал на его слова об Иннокентии Смоктуновском и Александре Абдулове. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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