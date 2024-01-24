Басилашвили назвал причины сохранения своей фамилии в "белом списке" Украины

Басилашвили назвал причины сохранения своей фамилии в "белом списке" Украины
Олег Басилашвили. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press /globallookpress.com
Актер уверен, что сохранение статуса-кво в его случае объяснимо

Исполнитель роли Воланда Олег Басилашвили в сериале "Мастер и Маргарита" до сих пор остается в "белом списке" украинского Министерства культуры. Еще в 2015 году украинские власти составили реестр, в котором оказалось два десятка российских звезд, высказавшихся против возвращения Крыма в состав России.

Список до сих пор выложен в том же виде, как и 8 лет назад, хотя части "пунктов" уже нет в живых, а еще часть изменила свою позицию. Олег Басилашвили, скорее всего, попал в "белый список" за выступление против возвращения Крыма и осуждение СВО. Однако сам он придерживается иного мнения.

"Меня посчитали хорошим артистом. Вот и все", – заключил звезда фильма "Вокзал для двоих".

Напомним, кроме Басилашвили, в "белом перечне" находятся Наталья Фатеева, Юрий Шевчук, Земфира*, Борис Акунин* и другие звезды эстрады и кинематографа.

Актер, сыгравший в фильме "Служебный роман", следит за ситуацией и даже высказал мнение по поводу окончания боевых действий. Он считает, что завершения конфликта не предвидится.

Ранее мы сообщали, что Олег Басилашвили, чье отношение к Украине не поменялось, уехал из Петербурга.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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