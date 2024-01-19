"Ниже плинтуса": шоу "Голос" обернулось скандалом из-за новой наставницы

"Ниже плинтуса": шоу "Голос" обернулось скандалом из-за новой наставницы
Zivert. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Пользователи негодуют, указывая на неопытность молодой звезды

После новогодних праздников руководство первой кнопки решило порадовать зрителей новым сезоном "Голоса". В судействе произошли изменения: появилась певиц Zivert, популярности которой не помешало отсутствие музыкального образования. Хиты Юлии Сытник в топе чартов, а потому у нее есть все права на красное кресло.

Впрочем, уверяет артистка, получи она приглашение на "Голос" раньше, едва бы ответила согласием. Не было той самой уверенности. А в прошлом году Юлия удивительно раскрылась, выступив в качестве автора на собственном альбоме. И тут пришло понимание: можно делиться с участниками не только опытом, но и энергетикой.

"Хотя из всех наставников я – самый "зелененький", – признала Zivert, заявив, что намерена выбирать в свою команду участников по принципу "верю или не верю".

А вот 36-летняя Полина Гагарина рада, что среди наставников будет теперь не единственной девушкой. Так что теперь можно не только конкурировать, но и получать удовольствие от работы.

Естественно, такой поворот событий не приняли некоторые пользователи соцсетей, желавшие увидеть прежний состав жюри. Главное недовольство хейтеров – отсутствие у Юлии профильного образования.

"Давайте уж Бузову сразу тогда, с ней хоть смешнее будет. Пропал "Голос", "Ее в наставники? Лобызалась и обнималась у Пугачевой. Теперь на федеральном ТВ", Зиверт – это просто попрыгать в ночном клубе", "Не знаю, доросла ли до наставничества", "Серьезно, Зиверт?! Мало вам Лободы? Пусть научится гласные пропевать и не коверкать язык. Опустили шоу ниже плинтуса", – пишут недовольные в комментариях.

А ранее Zivert рассказывала, как была тайно влюблена в Андрея Губина.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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