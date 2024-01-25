Словивший звезду актер "Слова Пацана" унизил поклонников

Актер живет в Арабских Эмиратах

Молодой актер Леон Кемстач, ставший известным после рейтингового сериала "Слово Пацана. Кровь на асфальте" заявил, что ему не нравится в России. На родине артист, как признается сам, чувствует себя под угрозой – и это главная причина.

По словам словившего звезду Леона, в родной стране его также постоянно донимают поклонники. То ли дело в ОАЭ, где подросток живет последние несколько лет. Кемстач пожаловался, что в России из-за чрезмерного внимания не может даже заниматься спортом, ведь фанаты постоянно вторгаются в личное пространство.

Впрочем, такое отношение к России не мешает артисту раздавать интервью направо и налево. При этом 15-летний Леон рассказал, что он предельно внимательно выбирает, с кем будет беседовать, ведь для него важно, чтобы человек был интересным.



Ранее Леон Кемстач ответил сразу всем фанаткам на их главный вопрос – есть ли у артиста девушка. Звезда сериала "Слово пацана" заявил, что готов пойти на романтическое свидание только с 26-летней моделью Кайли Дженнер. Артист сообщил, что сверстницы его не интересуют, и отношения с ними — это пустая трата времени и нервов.