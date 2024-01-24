У одинокой Леры Кудрявцевой вдвое выросли гонорары

У одинокой Леры Кудрявцевой вдвое выросли гонорары
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /globallookpress.com
Воистину, сработал закон компенсации: не везет в любви - повезет в деньгах

Последние пару недель тема ухода Леры Кудрявцевой от мужа Игоря Макарова в топе слухов. Заявление ведущей, что она ушла от мужа, прозвучало как гром среди ясного неба – их семью считали идеальной. Однако у этой истории есть и приятные последствия – в финансовой сфере.

Красивая картинка семьи популярной блондинки и красавчика-спортсмена нравилась многим. Однако находились те, кто не верил в выставочный образец семьи и заверял, что без конфликтов не обойтись, ведь разница в возрасте и доходах у супругов колоссальная, особенно после того как хоккеист завершил карьеру и не нашел себе дела по душе. Кормильцем стала Кудрявцева, а Макаров запил.

После признания об уходе ее финансовые дела резко улучшились: состоятельные люди готовы удвоить гонорар, лишь бы заполучить ведущую на свое мероприятие. Шоумен Денис Сорокин рассказал, что с 25 тысяч евро предлагаемые суммы взлетели вдвое. Однако он же опасается, что вокруг свободной и богатой блондинки начнут крутиться мужчины, предпочитающие жить за счет женщины.

"Я слышал, Прохор уже интересовался, есть ли у него шанс очаровать Леру", – заметил Сорокин.

Как бы то ни было, а пока точной информации о разводе нет, и сама Кудрявцева говорила, что уйти – не значит развестись. Как бы то ни было, пока она сама не расскажет, истинной причины разрыва не узнает никто.

Что касается имущественных вопросов, то их супруги решили давно. Квартира есть у каждого, а загородный дом, купленный вскоре после свадьбы, получат Лера и их общая дочь Маша.

Ранее мы писали, что Лере Кудрявцевой предрекают скорую свадьбу после развода с Игорем Макаровым.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
По теме

В США заявили о "сыгравшей ставке" Путина

Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе

Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей