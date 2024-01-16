Кудрявцева напугала поклонников откровенным признанием о муже

Кудрявцева напугала поклонников откровенным признанием о муже
Лера Кудрявцева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фанаты растеряны и не знают, что думать

Сделанное Лерой Кудрявцевой несколько дней назад заявление о разводе шокировало поклонников звездной пары. 52-летняя звезда сообщила всем, что расстается с молодым хоккеистом из-за его пристрастия к горячительным напиткам. Блондинка добавила, что намеренно сделала публичное заявление и комментарии давать не будет. Однако спустя несколько дней Лера решила добавить интригу в и так неугасающие обсуждения. 

"Мой "намеренный" пост был для того, чтоб спасти человека",  —  загадочно написала Кудрявцева. 

Теперь поклонники недоумевают вдвойне. Предположения перебирают разные. Кто-то называет телеведущую интриганкой и обвиняет в хайпе. Другие уверены, что Кудрявцева не собиралась никуда уходить от супруга, и по сей день счастливо живет с хоккеистом. Есть и те, кто испуганы и предполагают самое плохое  —  Лера таким образом скрывает известия о страшной болезни мужа.  Ведь не было раньше информации об алкоголизме Игоря Макарова, и друзья об этом ничего не знают. 

Мимо проблем Леры Кудрявцевой не смогли пройти и известные личности. Например, Май Абрикосов ранее посмеялся над телеведущей и предложил снять об этом передачу на НТВ. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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