Кудрявцева напугала поклонников откровенным признанием о муже

Фанаты растеряны и не знают, что думать

Сделанное Лерой Кудрявцевой несколько дней назад заявление о разводе шокировало поклонников звездной пары. 52-летняя звезда сообщила всем, что расстается с молодым хоккеистом из-за его пристрастия к горячительным напиткам. Блондинка добавила, что намеренно сделала публичное заявление и комментарии давать не будет. Однако спустя несколько дней Лера решила добавить интригу в и так неугасающие обсуждения.

"Мой "намеренный" пост был для того, чтоб спасти человека", — загадочно написала Кудрявцева.

Теперь поклонники недоумевают вдвойне. Предположения перебирают разные. Кто-то называет телеведущую интриганкой и обвиняет в хайпе. Другие уверены, что Кудрявцева не собиралась никуда уходить от супруга, и по сей день счастливо живет с хоккеистом. Есть и те, кто испуганы и предполагают самое плохое — Лера таким образом скрывает известия о страшной болезни мужа. Ведь не было раньше информации об алкоголизме Игоря Макарова, и друзья об этом ничего не знают.

Мимо проблем Леры Кудрявцевой не смогли пройти и известные личности. Например, Май Абрикосов ранее посмеялся над телеведущей и предложил снять об этом передачу на НТВ.