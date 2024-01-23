"Связался с Плющенко": раскрыта истинная причина разрыва Кудрявцевой с мужем

"Связался с Плющенко": раскрыта истинная причина разрыва Кудрявцевой с мужем
Лера Кудрявцева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шокирующую новость о разладе в семье сообщила телеведущая

Новость о разладе и уходе Кудрявцевой от супруга продолжает набирать обороты. Звезда сообщила, что уходит от мужа из-за его алкоголизма, однако поклонники не поверили этому заявлению и, судя по всему, напрасно. Ведь причин приложиться к бутылке у Макарова было множество. Чего только стоят неудачи в карьере.

Игорь Макаров, некогда популярнейший хоккеист, теперь переживает не лучшие времена. Раньше он играл за самые известные российские и зарубежные хоккейные клубы, зарабатывал по 2 миллиона долларов за сезон. Сейчас же Игоря не зовут даже в мало-мальски известные клубы. 

Известно, что теперь Макаров зарабатывает в разы меньше жены. Такой порядок вещей мужчину, судя по всему, не устраивал. Чтобы хоть как-то сохранить звание "добытчика в семье", известный спортсмен связался с Плющенко и попросил работу у него. Сейчас Игорь Макаров тренирует юных хоккеистов на летних сборах на базе школы "Ангелы Плющенко". 

Поклонники предположили, что несостоятельность игрока и есть настоящая причина развода Кудрявцевой, которую она скрывает. Они уверены, что Лере не нужен мужчина, который больше не может бросить миллионы к ее ногам. 

Впрочем, сама Кудрявцева неплохо зарабатывает. Известно, что только за передачу "Звезды на миллион" телеведущей платят по полтора миллиона рублей в месяц. 

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева передумала разводиться с мужем-алкоголиком. 

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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