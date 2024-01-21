Причину развода Кудрявцевой озвучила психолог: почему блондинка бросила мужа

Причину развода Кудрявцевой озвучила психолог: почему блондинка бросила мужа
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /globallookpress.com
О причинах внезапного краха внешне благополучного брака гадают все фанаты телеведущей

Наступивший год у Леры Кудрявцевой начался крайне драматично. Уехав в отпуск, она узнала о потопе дома, а позже стало известно о расставании звезды с молодым мужем. Лера написала, что ушла от хоккеиста Игоря Макарова из-за его алкоголизма, но подробностей не приводила. И вот теперь психолог комментирует причины разрыва звезды с супругом.

Недавно Игорь Макаров, потерявший работу, начал пить – возможно, потеря статуса далась ему нелегко и спортсмен начал заливать стресс алкоголем. Однако долгое время Кудрявцева умалчивала об этой проблеме в браке. Возможно, ситуация со злоупотреблением спиртным привела к серьезному конфликту.

Любовь Розенберг, психолог проекта "Новые пацанки", считает, что Лера недоговаривает и в ее словах явно прослеживаются намеки на длительное пьянство. По словам эксперта, завершение карьеры и снижение заработка на фоне успехов жены вполне могли привести Макарова к бутылке, мало-помалу затянув его глубоко в пропасть. Возможно, считает психолог, жена пыталась оправдывать мужа, вытаскивать его в позитив и новые интересы, но наткнулась на глухое равнодушие как защиту.

Со временем попытки сохранить брак иссушили ресурсы психики Леры и ей стало ясно, что в сохранении семьи заинтересована только она. Розенберг приводит и еще одну возможную причину разрыва – разница в возрасте, причем в данном случае муж сильно моложе и Лере пришлось компенсировать его инфантильность. Скорее всего, она устала быть матерью и для него. А учитывая, что последние годы и для нее самой выдались нелегкие, сил просто не хватило. Кудрявцевой досталось и самой: ковид, пневмония, перелом, операция по удалению имплантов, рождение дочери, давшееся матери с огромным трудом. На сохранение семьи и вытаскивание мужа из пьянства ресурсов не осталось.

"Это вообще можно отнести к героическому поступку во имя любви. Она решилась, и замечательный ребенок появился на свет!", – подчеркнула Розенберг.

Ранее мы писали, что эзотерики пророчат Кудрявцевой новую любовь вскоре после развода.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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