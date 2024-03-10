Что делать с увядшими цветами: советы для красоты

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После 8 марта, как правило, дома остается много букетов цветов. Какое-то время они радуют своей красотой, но спустя несколько дней увядают, а экономным хозяйкам становится жалко потраченных на это денег. Однако даже из погибших цветов можно извлечь пользу. Рассказываем, что делать с увядшими букетами.
Например, их можно использовать для красоты. Белые и желтые лепестки тюльпана отлично подойдут для того, чтобы сделать из них усилитель крема для лица. Для этого нужно залить цветы несколькими ложками горячей воды и оставить на 30 минут. Полученный отвар можно добавить в косметические средства в небольшом количестве. После использования крема с добавкой кожа будет более гладкой и бархатистой.
Лепестки розы тоже можно залить горячей водой. Все должно отстояться примерно в течение двух часов. Затем убираем кусочки цветов и добавляем в воду 20 граммов водки, несколько капель лимонного сока, одну чайную ложку глицерина и тщательно перемешиваем. Все можно перелить в баночку с распылителем и использовать как прохладный лосьон для кожи. Это поможет ей выглядеть более свежей.
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