В России предложили ввести регулирование цен на цветы

С введением уголовной ответственности за "обман" россиян

Член нижней палаты парламента Амир Хамитов выступил за введение частичного государственного регулирования цен на цветы. Вместе с тем законодатель предлагает ввести единую надбавку на товары народного потребления при ажиотажном спросе, а также ответственность "алчных" нарушителей за игнорирование этих мер.

Как указал политик, Рижский рынок Москвы в числе остальных торговых площадок столицы был заполнен 7 марта посетителями, которые скупали цветы в преддверии праздника. Продавцы указывали на подорожание цветов перед праздниками на 30-40 процентов. Хамитов обвинил "коммерсантов" в жадности, заявив, что те, пользуясь случаем, задирают цены на цветы до совершенно неподъемных показателей.

Хамитов предложил установить надбавку над востребованные товары с потолком в 10%, добавив, что за нарушение подобной меры можно предусмотреть уголовную ответственность.

Политик указал, что задача каждого представителя бизнеса – проявлять заботу в отношении клиента. Ведь именно за счет потребителей тот зарабатывает средства. Пока что же, считает Хамитов, продавцы откровенно обманывают людей.