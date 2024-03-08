Простоят две недели: как продлить жизнь тюльпанам дома

Простоят две недели: как продлить жизнь тюльпанам дома
Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Без бережного отношения к букету эффекта не будет

Россиянам рассказали, как продлить срок жизни тюльпанам: для этого цветы можно оставить на ночь в холодильнике и исключить товарное соседство с такими продуктами, как фрукты. Так цветы простоят до двух недель.

Некоторые сорта тюльпанов хорошо простоят в прохладной чистой воде. В проточной воде из-под крана, с тяжелыми металлами и известью, цветок быстро погибнет. Поэтому следует заранее вскипятить воду и подождать, пока она остынет.

При покупке букета обратите внимание на листья и проследите за тем, чтобы на них отсутствовали дефекты в виде локальных повреждений. Листья должны быть крепкими и зелеными. Если заметили подсохшие края у лепестков, лучше откажитесь от такого букета. Предпочтение следует отдавать цветами с закрытыми, еще не распущенными бутонами.

А не так давно мы рассказывали о главных предпочтениях россиянок на 8 марта.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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