Для "переезда" оконных джунглей есть свои правила

Весной многие устраивают масштабные домашние дела вроде генеральной уборки или пересадки комнатных растений. Однако не все цветы можно пересаживать одинаковыми методами и с одинаковой периодичностью.

Так, например, растения, растущие медленно, не требуют "переезда" чаще раза в три года – ошибка в этом вопросе может навредить зеленому украшению. Многолетние можно пересадить раз в пару лет. Однако бывают случаи, когда растению требуется "срочная помощь" . Обычно это бывает, если вдруг цветок внезапно перестал расти или наоборот, горшок стал мал и корешки полезли через дренажные отверстия на дне. Срочно пересадить нужно и если грунт всегда слишком сухой или стал неприятно пахнуть – тут необходимо убедиться, что растение не загнивает, и сменить почву.

Нельзя пересаживать цветы сразу же после покупки. Необходим карантин в одну-две недели, чтобы понять, что растение здорово и никому не навредит. Также не стоит брать в руки лопатку, если цветок одолели вредители – сначала надо вылечить и избавиться от паразитов, а затем делать пересадку.

В период цветения эта процедура тоже не рекомендуется. Растению в это время и так нужно много сил, чтобы сделать завязи, сформировать бутоны и зацвести. Если его еще и сорвать с места, то у цветка просто не хватит сил на адаптацию в новом месте.

Плохое время для пересадки – зима. Все жизненные процессы в этот период замедляются, и восстановиться растениям будет гораздо сложнее. Единственное исключение здесь – кактусы. Они предпочитают "переезд" как раз зимой.



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