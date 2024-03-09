Курица терияки: рецепт простого блюда азиатской кухни

Гости и домочадцы пальчики оближут

Для того чтобы порадовать домашних необычным блюдом, российские хозяйки готовы на любые эксперименты. Отлично зарекомендовали себя блюда из кухонь других стран. Такие угощения внесут разнообразие в домашнее меню и точно порадуют даже самых взыскательных гурманов. Например, аппетитное азиатское блюдо – курица терияки готовится очень быстро, а его вкус выше всяких похвал.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления