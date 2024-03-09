Слоеный куриный салат: запирайте двери от толпы гостей

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
906 новости
Давным-давно в кулинарных традициях появились салаты. С тех пор их изобретено великое множество, в разном сочетании продуктов, овощные и мясные, фруктовые и острые – на любой вкус и кошелек. Наверное, найти того, у кого нет любимого салата, невозможно – их слишком много придумано.
Безусловно, найдутся поклонники и у слоеного салата с курицей. Если правильно приготовить его, то придется запирать дверь, чтобы на запах не подтянулись соседи и гости.
Приятного аппетита!
Ранее мы делились рецептом восхитительного салата из свеклы, простого, но невероятно вкусного.
Над семейством сгущаются тучи