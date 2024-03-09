Слоеный куриный салат: запирайте двери от толпы гостей

Слишком вкусно и просто, годится и на праздничный стол, и на будничный ужин

Давным-давно в кулинарных традициях появились салаты. С тех пор их изобретено великое множество, в разном сочетании продуктов, овощные и мясные, фруктовые и острые – на любой вкус и кошелек. Наверное, найти того, у кого нет любимого салата, невозможно – их слишком много придумано.

Безусловно, найдутся поклонники и у слоеного салата с курицей. Если правильно приготовить его, то придется запирать дверь, чтобы на запах не подтянулись соседи и гости.



Ингредиенты:

Картофель – 2 шт



Копченая куриная грудка – 450 г



Свежий огурец – 3 шт



Куриное яйцо – 3 шт



Консервированная кукуруза – одна средних размеров банка



Твердый сыр – 130 г



Майонез – по вкусу.



Пошаговый рецепт приготовления:

1. Отварить и остудить картошку. Очистить и нарезать кубиками.2. Мелко накрошить копченую куриную грудку.3. Крупно натереть огурцы, слить с них жидкость.4. Отварить и остудить яйца. Натереть так же крупно.5. Достать кулинарное кольцо.6. Слоями выложить картофель, курицу, огурцы и яйца.7. Каждый уровень салата прослаивать майонезом, немного прижать и посолить.8. На слой яиц высыпать консервированную кукурузу.9. Закрыть кольцо пленкой и убрать на полчаса в холодильник. Не помешает после того, как достанете, сделать украшения из зелени или кусочков огурцов.

Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом восхитительного салата из свеклы, простого, но невероятно вкусного.

