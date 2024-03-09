Какие продукты считаются ошибочно полезными: ответы экспертов

Их разрекламировали специально для любителей ЗОЖ

В последнее время стало модно питаться правильно, используя при этом "здоровые" продукты. Однако врачи предупреждают, что за такими ярлыками довольно часто скрывается вредная для организма еда, которую разрекламировали специально для любителей ЗОЖ. Эндокринолог Анастасия Резвых рассказала, какие продукты считаются ошибочно полезными.

Первыми в списке стоят мюсли. Это утреннее блюдо является высококалорийным, и довольно часто хлопья вымачивают в сладких сиропах, что делает их вредными при употреблении на голодный желудок.

Далее идут сладкие творожки, которые диетологи называют "углеводной бомбой". Все из-за обилия сахара, пальмового масла и высокой калорийности.

"Все вместе приводит к тому, что этот продукт должен быть назван рафинированным, а рафинированная еда, естественно, вредит продолжительности жизни", – рассказал эксперт Андрей Бобровский.

Не стоит по тем же причинам увлекаться кашами быстрого приготовления, протеиновыми батончиками и пакетированными соками. Такие продукты способны приводит к увеличению веса и замедлению метаболизма.

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