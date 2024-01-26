Сфотографировать для мамы не успела: салат смели в три минуты

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Работающим хозяйкам совсем не хочется по приходу домой отстаивать вечер у плиты, готовя сложные многокомпонентные блюда. Но дежурные сосиски и картошка тоже могут надоесть. Поэтому нередко кулинарки гуглят рецепты простых по составу и приготовлению блюд, которые при всей своей бюджетности оказались бы вкусными.
Сочинить блюдо из знакомых ингредиентов, в общем-то, несложно, да и когда привычные продукты, результат не так страшно отведать. Благо в интернете полно рецептов из самых разных сочетаний.
Предлагаем простой, вкусный и сытный салат, который можно готовить как в будний день, так и не стыдно поставить на праздничный стол. Домашние и гости будут в восторге.
Точной граммовки здесь нет, кому-то нравится побольше сыра, кому-то мяса, кто-то предпочитает увеличить дозу зелени в салате. Поэтому решайте сами, сколько какого продукта пойдет в ваше блюдо.
4. Добавляем в салат укроп и чеснок, солим и заправляем майонезом.
Как видите, рецепт прост, как дважды два, что не делает салат менее вкусным.
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