Сфотографировать для мамы не успела: салат смели в три минуты

Сфотографировать для мамы не успела: салат смели в три минуты
Фото: кадр из youtube
Классный рецепт без сложных ингредиентов и многочасовой готовки

Работающим хозяйкам совсем не хочется по приходу домой отстаивать вечер у плиты, готовя сложные многокомпонентные блюда. Но дежурные сосиски и картошка тоже могут надоесть. Поэтому нередко кулинарки гуглят рецепты простых по составу и приготовлению блюд, которые при всей своей бюджетности оказались бы вкусными.

Сочинить блюдо из знакомых ингредиентов, в общем-то, несложно, да и когда привычные продукты, результат не так страшно отведать. Благо в интернете полно рецептов из самых разных сочетаний.

Предлагаем простой, вкусный и сытный салат, который можно готовить как в будний день, так и не стыдно поставить на праздничный стол. Домашние и гости будут в восторге.

Ингредиенты:

  • огурцы;
  • буженина;
  • сыр;
  • яйца;
  • укроп;
  • чеснок;
  • майонез.

Точной граммовки здесь нет, кому-то нравится побольше сыра, кому-то мяса, кто-то предпочитает увеличить дозу зелени в салате. Поэтому решайте сами, сколько какого продукта пойдет в ваше блюдо.

Пошаговый рецепт приготовления:


1. Очищенные (что, впрочем, не обязательно) огурцы режем мелкими полосками. Так же крошим буженину. Смешиваем одно с другим.
2. На терке натираем сыр, высыпаем к буженине и огурцам. Отваренные и остуженные яйца чистим и тоже нарезаем мелкими частями на яйцерезке или просто ножом.
3. Чеснок измельчаем на чеснокодавке, но можно и порезать мелко, если ее в доме нет.

4. Добавляем в салат укроп и чеснок, солим и заправляем майонезом.

Как видите, рецепт прост, как дважды два, что не делает салат менее вкусным.

Ранее мы делились потрясающим бабушкиным рецептом гречки.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей