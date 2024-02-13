Королевский салат с лососем и грейпфрутом – необычное сочетание вкусов

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Для того чтобы разнообразить домашнее или праздничное меню, совсем не обязательно подолгу простаивать за плитой. Если использовать необычные сочетания продуктов, можно быстро сварганить оригинальное угощение, которое оценят даже самые привередливые гурманы. "Утро.ру" делится рецептом необычного королевского салата с лососем и грейпфрутом.
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