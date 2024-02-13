Королевский салат с лососем и грейпфрутом – необычное сочетание вкусов

Королевский салат с лососем и грейпфрутом – необычное сочетание вкусов
Фото: www.unsplash.com
Рецепт удивит даже гурманов

Для того чтобы разнообразить домашнее или праздничное меню, совсем не обязательно подолгу простаивать за плитой. Если использовать необычные сочетания продуктов, можно быстро сварганить оригинальное угощение, которое оценят даже самые привередливые гурманы. "Утро.ру" делится рецептом необычного королевского салата с лососем и грейпфрутом.

Ингредиенты


250 г лосося, половинка авокадо, один грейпфрут среднего размера, четыре салатных листа, две большие ложки оливкового масла, две большие ложки сока лимона, молотый имбирь и другие специи – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления


Для начала разберемся с рыбкой. Филе лосося нужно присолить, натереть молотым имбирем и обжарить на сковороде примерно по 4-5 минуток с каждой стороны.

Мякоть авокадо превращаем в небольшие кубики и сдабриваем их небольшим количеством сока лимона.

Салат разрываем на листы средней величины, грейпфрут очищаем от пленок и нарезаем на небольшие кусочки.

Теперь нужно размять рыбку вилкой, сверху выложить остальные ингредиенты, заправить оливковым маслом и добавить любимые специи по вкусу. Оригинальный и полезный салат с лососем и грейпфрутом готов.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом необычного и очень вкусного французского десерта.
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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