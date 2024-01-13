Рис и клюква: оригинальный рецепт салата для худеющих

На диете можно питаться вкусно и разнообразно

После завершения новогодних праздников перед многими россиянами остро встал вопрос о необходимости сбросить набранные килограммы. Особенно сильно по этому поводу традиционно переживают представительницы прекрасной половины человечества. Женский журнал "Клео.ру" делится необычным рецептом салата с рисом и клюквой, который поможет распрощаться с лишним весом.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления