Рис и клюква: оригинальный рецепт салата для худеющих

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После завершения новогодних праздников перед многими россиянами остро встал вопрос о необходимости сбросить набранные килограммы. Особенно сильно по этому поводу традиционно переживают представительницы прекрасной половины человечества. Женский журнал "Клео.ру" делится необычным рецептом салата с рисом и клюквой, который поможет распрощаться с лишним весом.
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