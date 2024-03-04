Иммунолог назвал россиянам способ проверить мясо в магазине на антибиотики

У потребителя есть право на проверку при возникновении опасений

Концентрация антибиотиков в продуктах питаниях настолько мала, что даже не приходится говорить о ее вреде для организма. Однако потребитель всегда вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор (РПН), указывает иммунолог, академик РАН Алексей Тутельян.

Однако при попадании в человеческий организм антибиотики провоцируют "тренировку" способности бактерий на приспосабливаемость к действиям, которые исходят от противобактериальных препаратов. То есть в итоге человек при болезнях (точнее, его иммунитет) будет сложнее поддаваться лечению. На глобальном уровне это может привести к трудностям в лечении самых банальных инфекций. Поэтому вопрос крайне серьезен.

При этом в стране действует весьма жесткая система с государственным контролем за загрязнителями пищевых продуктов. К последним относятся и микробные контаминанты – нежелательные биоагенты, попадающие в мясо. Контроль же осуществляется с кормления до попадания продуктов на прилавок.

Следует помнить и о негосударственном контроле, который, правда, остается на совести производителя. Однако россиянин может лично убедиться в отсутствии опасных количеств антибиотика путем обращения жалобы в надзорный орган. Это ближайшее управление РПН. Сотрудники управления осуществят регистрацию жалобы, проведут отбор продукции, после чего займутся исследованием, а далее – выдадут заключение о соответствии либо несоответствии продукта санитарным нормам.