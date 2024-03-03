Этот продукт поможет уснуть даже после выпитого на ночь кофе

Иногда не удается удержаться от чашки кофе во второй половине дня, а потом не удается уснуть

Многие люди пьют кофе не только с утра, чтобы проснуться и взбодриться, но и в течение дня, утомившись или не выспавшись, а то и вечером. Однако после закономерно испытывают проблемы с засыпанием, ведь не покинувший организм кофеин продолжает "работать" в организме, мешая мозгу расслабиться и отключиться. Американские сомнологи нашли продукт, который нивелирует бодрящий эффект кофе и помогает уснуть сладким сном младенца.

Период полураспада кофеина, как пишет американский психолог Майкл Бреус, составляет около шести-восьми часов. То есть если вы выпили чашку эспрессо, например, в обед, то к десяти вечера из организма выведется только половина, так что чашечка ароматного напитка после 14 часов – не очень хорошая идея.

Но есть кое-что, ускоряющее усвоение бодрящего кофеина с помощью выделяемых ферментов. Это брокколи. Если удержаться от кофе вечером не получается, а потом вы боитесь не заснуть, "заешьте" американо или капуччино тарелочкой брокколи, приготовленного на пару. Это ускорит усвоение мешающего заснуть кофеина и сон придет.

Ранее мы рассказывали о том, что два простых правила помогут превратить презираемый многими растворимый кофе в кулинарный шедевр не хуже того, что готовят в ресторане.

