Этот продукт поможет уснуть даже после выпитого на ночь кофе

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Многие люди пьют кофе не только с утра, чтобы проснуться и взбодриться, но и в течение дня, утомившись или не выспавшись, а то и вечером. Однако после закономерно испытывают проблемы с засыпанием, ведь не покинувший организм кофеин продолжает "работать" в организме, мешая мозгу расслабиться и отключиться. Американские сомнологи нашли продукт, который нивелирует бодрящий эффект кофе и помогает уснуть сладким сном младенца.
Период полураспада кофеина, как пишет американский психолог Майкл Бреус, составляет около шести-восьми часов. То есть если вы выпили чашку эспрессо, например, в обед, то к десяти вечера из организма выведется только половина, так что чашечка ароматного напитка после 14 часов – не очень хорошая идея.
Но есть кое-что, ускоряющее усвоение бодрящего кофеина с помощью выделяемых ферментов. Это брокколи. Если удержаться от кофе вечером не получается, а потом вы боитесь не заснуть, "заешьте" американо или капуччино тарелочкой брокколи, приготовленного на пару. Это ускорит усвоение мешающего заснуть кофеина и сон придет.
Ранее мы рассказывали о том, что два простых правила помогут превратить презираемый многими растворимый кофе в кулинарный шедевр не хуже того, что готовят в ресторане.
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