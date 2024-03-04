Специалист рассказала о необходимых весной продуктах для здоровья

Эксперт считает, что с окончанием зимы нужно пересмотреть меню

Зима — время, когда мы теряем важный природный источник витаминов. Фрукты, овощи и ягода нам доступны только из магазина, и всем известно, что они не так богаты полезными веществами, как выращенные в сезон. Иммунитет за время холодов ослабевает, и наступление весны — повод пересмотреть и обогатить рацион, считает эксперт в сфере правильного питания Жанна Коробейникова.

Она рассказала, что с наступлением тепла больше нет необходимости греть организм тяжелой жирной пищей и можно сконцентрироваться на легких продуктах. Так, эксперт рекомендует добавить в меню зелень и овощи, а мясные блюда заменить на рыбу.

"Используем ростки, пророщенные злаки, микрозелень, не забываем про самый обычный зелёный лук – ранней весной он должен быть королём салатов", — посоветовала нутрициолог.

Она отметила, что именно перья лука — мощный антиоксидант , который не просто поддержит иммунную систему, но и позаботится о красоте и молодости. Что касается фруктов и овощей, то можно включать в рацион любые, в том числе и замороженные.

Специалист также рассказала о питании по правилу "тарелки". Оно подразумевает, что 50 процентов блюда займут свежие овощи. Вторую часть нужно разделить еще пополам и заполнить белком и сложными углеводами.

Ранее нутрициолог рассказала об опасном заболевании, которое может развиться из-за маринованных огурцов.