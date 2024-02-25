Быстрый и вкусный ужин: просто сложить продукты в фольгу

Всех хлопот будет - помыть овощи и нарезать курицу, но вкусно - пальчики оближешь

Самый ленивый рецепт для тех, кто не заморачивается высокой кухней и предпочитает вкусно, сытно и элементарно: овощи, порезать мясо и натереть сыр – все.



Ингредиенты:

Курица (филе) – 1 шт

Натертый сыр – 100 гр

Картофель – 2-3 шт

Лук – половинка

Морковь – половинка или некрупная

Помидоры – 1 крупный или два некрупных



Мелко нарезанный свежий укроп – 1/2 ст л

Чеснок – 1 зубчик

Майонез – 5 ст ложек

Паприка сладкая молотая – по вкусу

Приправа универсальная или конкретно для курицы – 1 ч л



Пошаговый рецепт приготовления:

1. Нарезать куриное мясо любым способом.2. В небольшой чашке смешать майонез со специями и пропущенным через давилку чесноком. Добиться однородности.3. Смазать филе получившимся маринадом и пока забыть про него.4. Нарезать картошку, помидор тонкими пластинками или полосками. Лук и морковь полукольцами и кольцами.5. На столе разложить лист фольги, вторым слоем – пергамент.6. В середине выложить картофель, посолить. Сверху лук, морковь, замаринованное мясо.7. Сформировать из фольги мешочек, сверху выложить помидор. Свести фольгу, "завязывая" мешок.8. Выпекать на 200 градусах 50 минут.9. Натрите сыр и смешайте с парой ложек майонеза, добавьте укроп.10. Когда останется несколько минут, осторожно откройте (помните, что фольга горячая!) и посыпьте сырно-укропной смесью. Закройте духовку.11. Готовое блюдо выставить на стол, открыть мешочки, посыпать сыром и паприкой.

Приятного аппетита!

Ранее мы давали рецепт вкуснейшей курицы по-кабардински.

